La dialettica Usa-Israele e i bambini di Gaza

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La dura reprimenda contro Netanyahu da parte del leader della maggioranza al Senato Usa, Chuck Schumer, ha toccato per la prima volta le corde del premier israeliano. Infatti, finché a criticarlo era il senile imperatore, che si è spinto a dire che non fa gli interessi di, era un conto, altro è se a criticarlo è una figura come Schumer, da sempre InsideOver.