La denuncia dell'ONU in una nuova indagine: " stupri e violenze sessuali da Hamas sugli ostaggi e le vittime dell'attacco del 7 ottobre. In almeno due casi la violenza è stata perpetrata sui ... (fanpage)

Il ministero della Salute di Gaza denuncia di nuovo spari dell’esercito israeliano sulla folla accalcata per ricevere aiuti umanitari. Dopo quella che è stata ribattezzata ‘la strage del pane‘ che ... (ilfattoquotidiano)

La denuncia di Hamas: "Israele blocca l'accordo per la tregua" - La risposta di Tel Aviv sul cessate il fuoco "è globalmente negativa". Il j'accuse dei terroristi palestinesi: "Negoziati verso un punto morto" ...ilgiornale

Gaza, Hamas: "Israele ha respinto nostra proposta di cessate il fuoco" - Hamas, ha aggiunto Hamdan ... inizio della rappresaglia israeliana sulla Striscia di Gaza e quasi altri 75mila sono rimasti feriti. Lo denuncia il ministero della Sanità di Gaza aggiungendo che sono ...notizie.tiscali

Israele-Hamas, nuova missione Blinken per cessate il fuoco. Rilascio ostaggi, protesta a Tel Aviv - Serie di raid su Gaza. Al Jazeera: 24 persone in attesa aiuti uccise in raid Idf. Colpita una casa, 15 morti. Attivisti e familiari hanno bloccato un tratto della Ayalon Highway ...lagazzettadelmezzogiorno