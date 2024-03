La Corea del Nord ha testato un nuovo missile ipersonico e spedito migliaia di container di armi a Mosca

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladelhaunintermedio e, secondo gli Stati Uniti, ha appena inviato alla Russia almeno oltre diecimiladi. A riferire a Voice of America della maxi fornitura dida parte di Kim Jong-un, è stata l’alta funzionaria Usa responsabile delle questioni legate a Pyongyang, Jung Pak. Secondo quanto ha riferito una funzionaria Usa a Voice of America, ladelhain Russia almeno 10miladi“Sappiamo che almeno 10.000(di munizioni) sono stati inviati dalla Dprk (la Repubblica Democratica Popolare di ...

Una petroliera sudcoreana si è ribalta ta al largo di un'isola del Giappone sudoccidentale per cause ancora da accertare. La guardia costiera Giappone se ha dichiarato di aver tratto in salvo sei ... (liberoquotidiano)

Secondo le autorità del Giappone, la trasferta dei tifosi giapponesi in Corea del Nord non sarebbe sicura. La nazionale nipponica giocherà, il prossimo 26 marzo, la sfida valida per le ... (calcioweb.eu)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 20 marzo, in diretta. Colloquio Putin-Modi sul conflitto. Zelensky: «È essenziale che i negoziati con l’Ue inizino a giugno. Abbiamo bisogno di più ... (corriere)

Usa, dalla Corea Nord 10.000 container di munizioni a Mosca - La Corea del Nord ha inviato alla Russia almeno 10.000 container di munizioni: lo ha detto a Voice of America l'alta funzionaria Usa responsabile delle questioni legate a Pyongyang, Jung Pak.ansa

La nuova console XDK di Microsoft è stata rivelata prima delle presunte uscite estive di Xbox - Come mostra lo screenshot qui sotto, la National Radio Research Agency (NRRA) ha certificato una console XDK di Microsoft Corporation per l'uso in Corea del Sud. Per riferimento, XDK significa 'Xbox ...notebookcheck

A Hong Kong nuovo giro di vite contro il dissenso - Un gruppo di 81 legislatori e personaggi pubblici di tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Corea del Sud, martedì ha rilasciato una dichiarazione congiunta esprimendo "gravi ...famigliacristiana