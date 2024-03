La convention MuseXpo Arezzo Wave in California C’è il talento tutto italiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è in trasferta a Los Angeles. La Fondazione nata nella città toscana per sostenere i talenti musicali italiani ha portato nella metropolina alcuni tra i più apprezzati artisti nostrani. L’occasione è la partecipazione alla 23esima edizione di, prestigiosa conferenza internazionale su musica e media, che si svolge ogni anno a Burbank, alle porte di Hollywood. "Abbiamo vinto il bando ‘Per Chi Crea’ indetto da Ministero della cultura e Siae e siamo riusciti a portare nel cuore dell’industria quattro tra i nomi più importanti della nostra scena attuale", dice Mauro Valenti, presidente della Fondazione. Sono arrivati a Los Angeles i Piqued Jacks, finalisti all’Eurovision del 2023 per San Marino; Fudasca, produttore lo-fi e songwriter romano dal ...