La Compagnia Zappalà danza ad Anghiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arezzo, 20 marzo 2024 – È con lail primo appuntamento diDance Hub, centro per la promozione della, inserito all’interno di Schemi. Gazzetta Teatrale 2024, la stagione teatrale del Teatro di. In scena sabato 23 marzo alle ore 21, al Teatro dei Ricomposti di(Ar), “romeo e giulietta 1.1” (la sfocatura dei corpi), coreografia di Robertointerpretata da Fernando Roldan Ferrer e Valeria Zampardi. Con questo lavoroinizia il progetto Antologia, con cui intende recuperare i lavori più interessanti che hanno lasciato un segno nel tempo e nella costruzione della sua linea coreografica. Il progetto non ha soltanto il compito di “recuperare” e di “rivisitare”, ma anche ...