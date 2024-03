La cognata dell’oculista | Mia sorella capì del veleno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) BOLOGNA Il processo a Giampaolo Amato, il medico di 64 anni accusato di avere ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo con un cocktail letale di farmaci, a 22 giorni di distanza l’una dall’altra a ottobre 2021, è entrato nel vivo. Ieri in aula i primi testimoni della Procura, tra cui Anna Maria Linsalata,della vittima e parte civile al processo. Il maresciallo che intervenne dopo il decesso ha mostrato le foto fatte nel sopralluogo, con Isabella, a letto senza vita, che sembra addormentata. Non ha il pigiama, a differenza del solito, nota la. Di quel giorno, il maresciallo ricorda "il clima teso in casa" in cui c’erano Amato, il figlio e due amiche della donna, e "Amato che fu richiamato perché si era avvicinato ad accarezzare la moglie senza vita, durante il sopralluogo". Ieri è stato il giorno della ...

