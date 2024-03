La classifica sui royal più popolari in poco tempo si è ribaltata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per settant’anni a rappresentare la stabilità della monarchia britannica è stata la regina Elisabetta. Amata, rispettata, perfettamente a suo agio al suo posto nonostante i vari scandali che hanno rischiato di far crollare l’istituzione. Scomparsa la sovrana, tutto è cambiato. Non solo chi siede sul trono – il figlio primogenito, dal 2022 – ma l’intera composizione dellafamily, complici vari allontanamenti e altrettante promozioni. Se a tutto ciò, poi, aggiungiamo gli ultimi colpi di scena – la scoperta del tumore a re Carlo, l’intervento all’addome e la lunga convalescenza di Kate Middleton, va da sé che è l’instabilità, e non il suo contrario, a reggere le sorti dei Windsor in questo periodo. E la prova è il totale sconvolgimento della ...