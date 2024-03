La classifica della ricchezza | ecco dov' è l' Italia e attenzione a Francia e Germania

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Per decenni glini sono stati in cima allamondialepro capite. Purtroppo non è più così. Nel giro di dodici anni, per la precisione dal 2011 al 2022, siamo stati superati clamorosamente da francesi e tedeschi. E ora siamo ultimi quanto apro capire fra i grandi Paesi. Il poco invidiabile fenomeno è stato al centroconvention annuale di Banca Mediolanum, intitolata “Domani”, che si è svolta a Torino, alla Inalpi Arena, a due passi dal Filadelfia, lo storico stadio granata. Il palazzetto dello sport era letteralmente gremito dai 4mila family banker Mediolanum, i professionisti del risparmio e degli investimenti che rappresentano la colonna portantecreatura di Ennio Doris. È stato Stefano Volpato, direttore ...

Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga : El VAR está dando mucho que hablar esta temporada en La Liga EA Sports . Y pese a ... (justcalcio)

Energie rinnovabili, la Liguria è ultima in Italia per consumi totali. Ora sale l’allarme delle imprese - Aspettano il via libera della valutazione d’impatto ambientale ... Del resto, se si valuta una classifica dei consumi energetici da rinnovabili in Italia, come quella stilata da Italy for Climate su ...ilsecoloxix

Vuelle, contro Reggio Emilia con la grinta dell'ex Cinciarini. I tifosi: «Vietato rilassarsi» - PESARO Da ieri la Carpegna Prosciutto è tornata nuovamente al lavoro, in vista del secondo impegno casalingo consecutivo, in programma domenica alle 18:15 contro la Unahotels Reggio Emilia, ...corriereadriatico

La Juniores dell’Agropoli termina la propria stagione al terzo posto - I ragazzi dell'Agropoli hanno disputato un campionato di tutto rispetto, guidando anche la classifica per alcuni tratti della stagione. Mister Villano ha portato a termine l'ennesima stagione alla ...infocilento