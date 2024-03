La Cina lancia un satellite di trasmissione del segnale per una missione sulla Luna

Pechino, 20 mar – (Xinhua) – La Cina oggi ha lanciato un nuovo satellite rele’ per fornire servizi di comunicazione Terra-Luna, un passo fondamentale per le sue future missioni di ... (romadailynews)

Pechino, 20 mar – (Xinhua) – La Cina oggi ha lanciato un nuovo satellite rele’ per fornire servizi di comunicazione Terra-Luna, un passo fondamentale per le sue future missioni di ... (romadailynews)