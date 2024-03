(Di mercoledì 20 marzo 2024) Presentata dal difensore dopo la decisione del tribunale Sorveglianza che aveva confermato il carcere duro per l’anarchico

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l' istanza presentata dai difensori dell'anarchico, Alfredo Cospito , detenuto in regime di 41bis, contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma ... (quotidiano)

La Cassazione su Cospito: “Inammissibile l’istanza contro il 41 bis” - La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dai difensori dell'anarchico, Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis, contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma che ...repubblica

Cassazione, inammissibile istanza di Cospito contro 41 bis - La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dai difensori dell'anarchico, Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis, contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma che ...ansa

La dignità umana - "La sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di de ...repubblica