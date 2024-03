La bufala dell’auto elettrica che si ricarica da sola con un alternatore a ruota

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Circola un contenuto su social che mostra un’automobileChevrolet modificata, che sarebbe in grado di produrre energia perre la propria batteria all’infinito tramite uncollegato a una. Si tratta però dell’ennesimariguardante il concetto di moto perpetuo. Per chi ha fretta: L’immagine mostra una Chevy Bolt EV, una vetturadi segmento B prodotta dalla casa automobilistica statunitense Chevrolet e disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2016. Il testo sembra essere un semplice copia-incolla di un contenuto presente sul web già da qualche anno. L’collegato allanon risulta essere un dispositivo omologato per la circolazione stradale, pertanto potrebbe costituire un ...

Finisce con l'auto in un burrone di 100 metri, ferito ma salvo - E' finito con l'auto in un burrone di oltre 100 metri ma si è salvato pur riportando diverse fratture. E' accaduto stamani in via Ferdinando Galiani, nella zona della Pineta di Siano a Catanzaro.ansa

Genova, scontrato da un’auto pirata che fugge: ferito motociclista di 58 anni. Indaga la polizia locale - Genova – Un’auto lo scontra mentre percorre via Fillak in moto e l’automobilista al volante della vettura, invece di fermarsi a soccorrerlo, accelera e scappa. L’incidente è successo martedì sera into ...ilsecoloxix

auto graffiate dai vandali. La denuncia corre sui social - UMBERTIDE - "Street art. Mille ringraziamenti alla gentile persona che mi ha fatto questo graffito. L’arte è meravigliosa. Non rimanere anonimo, è bellissimo. La prossima volta, data e firma". Una bat ...lanazione