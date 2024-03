(Di mercoledì 20 marzo 2024) Christine Lagarde, presidente della Bce, promette un possibiledeidi interesse a giugno e intanto il 28% dellein Europa ha ridotto la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Nonostante i risparmi, dopo due anni di continui rialzi deidi interesse si stiano esaurendo e le previsioni diper l’Ue nel 2024 siano state riviste al ribasso dalla stessa Commissione europea, Lagarde continua a rimanere cauta aggiunge anche che se la Bce dovesse decidere di abbassare idi interesse, questo non significa che si avvierà un percorso di riduzione strutturale: “anche dopo il primo, non possiamo impegnarci preventivamente su un particolare percorso dei", sottolinea Lagarde. Un’affermazione che farà più ...

TUTTI SANNO che presto arriverà, ma non si sa ancora esattamente quando. Il Taglio dei tassi di interesse in Europa si fa ancora attendere, anche se la comunità finanziaria ha già fissato una data ... (quotidiano)

La Bce rinvia ancora il taglio dei tassi penalizzando la crescita, famiglie ed imprese - Il taglio dei tassi potrebbe arrivare nel mese di giugno, ma non è certo. Tutto è vincolato ai dati che riguardano l’inflazione, che dovranno essere analizzati dalla Banca Centrale Europea prima del m ...informazione

INFLAZIONE & BCE/ “Il ‘totem’ del 2% rischia di inguaiare l’Europa (e l’Italia)” - Sarebbe davvero dannoso se il taglio dei tassi da parte della Bce venisse rinviato per un questione di decimali, perché in base alle prese di posizione della stessa Eurotower in passato, con ...ilsussidiario

Crescita in frenata a inizio 2024 - ROMA (ITALPRESS) - Crescita in frenata a inizio 2024 Il centro studi di Confindustria vede una "crescita dell'Italia frenata a inizio 2024".stream24.ilsole24ore