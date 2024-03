La Bce potrebbe tagliare i tassi di interessa a partire da giugno | cosa cambierebbe

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nulla è stato ancora stabilito, ma ala Bcedecidere di interrompere il ciclo di aumenti continui deidi interesse e dare il via a una politica monetaria meno restrittiva.

I mercati danno una probabilità dell’87% (dal 67%) a un primo ribasso scommettendo che l’inflazione ritorni al 2% prima del previsto. Ma Francoforte per ora continua a ipotizzare la mossa espansiva a ... (ilsole24ore)

Sui mercati sta crescendo l’attenzione per la prima mossa di inversione della politica monetaria restrittiva da parte delle due maggiori banche centrali del mondo, ovvero la Federal Reserve e la ... (quifinanza)

BCE, Lagarde: anche dopo primo taglio dei tassi non possiamo vincolarci a determinato percorso - Lo ha affermato Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea (BCE), in occasione della conferenza "The ... e ipotizzando che la trasmissione rimanga forte, potremo passare alla fase di ...teleborsa

Lagarde dice che sul taglio dei tassi sapremo molto di più a giugno - Ala Bce “anche dopo il primo abbassamento dei tassi, non possiamo vincolarci a un determinato percorso di riduzione” ha voluto puntualizzare la presidente della Bce. Una precisazione che potrebbe ...askanews

Tassi, Lagarde: nei prossimi mesi più dati a disposizione per valutare - "Nei prossimi mesi avremo adisposizione più dati, che ci aiuteranno a valutare se la certezza che abbiamo sul percorso futuro è tale da poter passare alla prossima fase del nostro ciclo di politica mo ...msn