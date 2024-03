La banda “Orsomando“ Musica a portata di tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tra le bande del Basso Lodigiano è la più giovane, ma è tra le più “invidiate” per la sede di cui dispone e l’organizzazione. Il Corpo Bandistico di Casalpusterlengo è nato nel 1982. Nel settembre di quell’anno, grazie all’interessamento del sindaco dell’epoca Luigi Ferrari e dell’allora assessore comunale alla Cultura Cesare Bertoglio, era decollato in città un corso triennale di orientamentole. Voleva offrire la possibilità a chi aveva attitudinili di seguire nel tempo libero lo studio di uno strumento e valorizzare gli studi ad orientamentole fatti nella scuola media come preparazione per un eventuale inserimento nel conservatorio. Il Comune diede il via al progetto, affidando l’incarico di coordinatore al maestro Giacomo Cantone, funzionario pubblico appassionato cultore die quello di ...