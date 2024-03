La banda delle torture colpisce ancora | mannaia e dito mozzato in un B&B di Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Latorna a colpire a: dopo l’omicidio di un carrozziere, trovato unin un B&B sull’Appia. La Polizia è intervenuta nell’area dell’Appia a– Ilcorrieredellacitta.comLaè tornata a colpire a. Lo ha fatto in tutta la sua crudeltà, come recentemente hanno scoperto le indagini della Polizia di Stato: all’interno di un Bed & Breakfast, gli agenti hanno ritrovato all’interno di una camere unainsanguinata e un. Secondo le indagini portate avanti dai poliziotti e la Procura, i fenomeni sarebbero legati a regolazioni di conti per le piazze di spaccio della ...