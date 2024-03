Kering crolla in Borsa -14% dopo il profit warning

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il colosso del lussoaffonda alladi Parigiaver anticipato ieri che i ricavi del primo trimestre si contrarranno del 10% a causa di un calo del 20% delle vendite della sua griffe di punta, Gucci, su cui pesa la performance negativa nell'area dell'Asia Pacifico. Il titolo è arrivato a cedere il 14%, bruciando più di 7 miliardi di capitalizzazione. Ilaffossa tutto il settore del lusso: Lvmh cede il 3,1%, Richemont il 3,7%, Dior il 4,1% mentre a Piazza Affari Moncler e Cucinelli sono in calo di oltre l'1%.

