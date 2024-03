(Di mercoledì 20 marzo 2024) Non c'è pace per. Secondo quanti riporta il Daily Mirror il, l'spesso utilizzato dai reali, «hadi...

I reali del Regno Unito e i ritocchi fotografici: dal caso di Kate Middleton a quelli di Harry e Meghan - E se è vero che le responsabilità sono sempre personali è anche vero che Buckingham Palace in questa delicata situazione non ha fatto niente per rassicurare la gente sulle reali condizioni di Kate che ...lastampa

Kate Middleton, scandalo alla London Clinic: il personale dell'ospedale ha tentato di hackerare le cartelle cliniche della principessa - Non c'è pace per Kate Middleton. Secondo quanti riporta il Daily Mirror il personale della London Clinic, l'ospedale spesso utilizzato dai reali, «ha tentato di accedere ai suoi referti medici privati ...ilmessaggero

Kate Middleton, il piano segreto per il suo ritorno: «Un team incaricato per aiutarla». Cosa sappiamo - L'attesa per il ritorno di Kate Middleton alla vita pubblica si fa sempre più intensa, con i gossip che arrivano dal Regno Unito che suggeriscono un ritorno in grande stile dopo la ...leggo