Kate Middleton in video per la prima volta dopo l’intervento – appare felice e rilassata

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è stata ripresa per ladall’anno scorso: la Principessa del Gallesmentre faceva shopping insieme al Principe William. Ieriera stata avvistata nel suo negozio preferito, a un miglio da Adelaide Cottage, in mezzo a una tempesta di speculazioni sul suo benessere e sui suoi spostamenti. Solo la settimana scorsa le voci suraggiungevano il culmine. Quando hanno ritirato un’immagine di lei e dei suoi figli, destinata a commemorare la festa della mamma nel Regno Unito. Diverse agenzie fotografiche la ritirano per timore che fosse “manipolata”. In seguitosi scusa per il fiasco, confessando di aver “auto-modificato” l’immaginedi diffonderla al mondo. ...