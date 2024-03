Kate Middleton | è l’ora della verità dopo il mistero sulla sua salute | “Hanno deciso di fare così”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è sparita dalla scena pubblica da gennaio, quando è stata sottoposta ad un’operazione all’addome non meglio specificata. La sua convalescenza è molto lunga, ma ora ecco spuntare un piano segreto da parteprincipessa del Galles. Si starebbe lavorando per permettere la buona riuscita di un avvenimento, che potrebbe rasserenare i sudditi. Infatti, la preoccupazione suè ormai ai massimi livelli, visto che si è parlato anche di problematiche dimolto serie come un intervento di ileostomia opresunta lotta contro l’anoressia. Ma ora ecco venire fuori questo piano segreto, che starebbero mettendo a punto alcune persone che sono molto vicine alla moglie di William. Leggi anche: “È lei”....