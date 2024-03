Juventus | il bilancio di Allegri sul secondo ciclo | “la dirigenza mi ha chiesto di puntare sui giovani”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il rendimento di Massimilianosulla panchina dellaè sempre più deludente e addirittura continuano a circolare voci di rinnovo. Il tecnico toscano è in scadenza di contratto nel 2025 e potrebbe prolungare per un’altra stagione o comunque rispettare la naturale scadenza. Il rendimento dei bianconeri nelle ultime giornate di Serie A è stato addirittura da retrocessione e anche la Champions League è a rischio. Ildel tecnico bianconero “Quando sono tornato (per la sua seconda esperienza da allenatore, nell’estate 2021) mi è statodi rinre la squadra. L’obiettivo era quello di inserire tre calciatoti Next Gen ogni anno, abbassare il monte salari e rendere la squadra sostenibile pur rimanendo competitiva”. Sono le dichiarazioni del tecnico nel corso di una lunga ...

Massimiliano Allegri l'ha detto e ridetto più volte: in tanti pronosticano la Juventus in corsa per lo scudetto ma l'obiettivo... (calciomercato)

Come stanno i conti della Juventus ? La risposta è stata data qualche giorno fa dallo stesso club che ha pubblicato attraverso i propri... (calciomercato)

Juve, duello con l’Inter per Gudmundsson - Torino, 20 marzo 2024 - Sono passati dallo Stadium recentemente ed entrambi hanno convinto. Teun Koopmeiners e Albert Gudmundsson sono due obiettivi della Juve per la stagione 2024/2025, ma per prende ...msn

Cobolli Gigli apre al dopo Allegri: “Sarebbe perfetto per la Juventus” | ESCLUSIVO - La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus ...calciomercato

Juventus, le 'giuntolate' non bastano: dal mercato servono personalità e leader alla Kroos - I 17 punti di distacco che la Juventus ha accumulato dall`Inter in campionato non lasciano spazio a nessun dubbio: durante la prossima campagna acquisti, la Juventus.calciomercato