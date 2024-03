Juventus | fiducia Allegri? L’analisi di Scanavino sul futuro del club è netta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Momento non certo felicissimo in casa. I 7 punti raccolti nelle ultime 8 gare, una media da retrocessione, preoccupa un po’ i tifosi ma non sembra turbare Maurizio. Il Chief Executive Officer bianconero, intervenuto in occasione dello “Business Forum” ha fatto il punto sulla situazione bianconera dal campo alla panchina.inha analizzato così l’annata bianconera: “questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati – le sue parole – In questo momento siamo in una fase un po’ complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo, c’è grande ...