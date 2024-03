Juve | Scanavino | «Fiducia totale in Allegri | meritava più punti»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le parole di Maurizio, amministratore delegato dellantus, sulla stagione del club bianconero Maurizio, dirigente dellantus, ha parlato ai canali ufficiali del club della stagione dei bianconeri. LE PAROLE – «Oggi siamo in un Allianz Stadium che ha visto tornare in massa i nostri tifosi: abbiamo avuto 15 sold-out su 17 partite, per una percentuale del 95% di posti occupati. A loro dobbiamo aggiungere oltre 500 milioni di tifosi appassionati in tutto mondo, e una fan base digitale, che sta crescendo tantissimo, e che ora conta oltre 165 milioni di persone. Questi sono solo alcuni dei nostri primati: siamo il primo brand in assoluto, in tutti i settori merceologici, in Italia sui Social Media, siamo al top in Europa su Facebook e nel Mondo su Tik Tok, se consideriamo le squadre di ...

" mercato? Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato da Giuntoli e Allegri nei giorni scorsi, al momento non c'è veramente nulla di previsto né in entrata né in uscita". Lo ha detto l'... (sport.tiscali)

Calcio: Juve. Scanavino "Fiducia in squadra e tecnico per ripartire" - In occasione dello "Juventus Business Forum", ospitato dall'Allianz Stadium, è tornato a parlare Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer bianconero, che si è soffermato sul difficile momento della ...sport.tiscali

Juve, multa in arrivo per Vlahovic: circa 70mila euro dopo il rosso con il Genoa - L'ad bianconero allo Juventus Business Forum: "L'aumento di capitale sarà fondamentale per darci competitività nel prossimo triennio". E sulla crisi di risultati: "Stiamo lavorando per trovare la solu ...gazzetta

Tudor Lazio, l’ex Juve ricorda Lippi nella sua presentazione: «Quando giocavo con lui…» - Igor Tudor, ex Juve, si è così presentato come nuovo allenatore della Lazio. EX DIFENSORE– «Io ero anche centrocampista, tutto il settore giovanile ho giocati lì. E Lippi mi ha fatto giocare anche ...juventusnews24