Juve | Scanavino | “Fase complicata ma fiducia in Allegri”

“La stagione” della Juventus “è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati; in questo momento siamo in una fase un po’ complicata”. Ma “non ci abbattiamo, c’è grande fiducia nella ... (sportface)

"Con l'aumento di capitale porremo le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio" TORINO - Niente drammi, c'è tutto il tempo per centrare ancora gli obiettivi. In ... (ilgiornaleditalia)

Momento non certo felicissimo in casa Juventus . I 7 punti raccolti nelle ultime 8 gare, una media da retrocessione, preoccupa un po’ i tifosi ma non sembra turbare Maurizio Scanavino . Il Chief ... (calcioweb.eu)

Calcio: Juve. Scanavino "Fiducia in squadra e tecnico per ripartire" - In occasione dello "Juventus Business Forum", ospitato dall'Allianz Stadium, è tornato a parlare Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer bianconero, che si è soffermato sul difficile momento della ...sport.tiscali

Scanavino: "Juve da record sui social. Stagione Abbiamo due obiettivi" - Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer della Juventus, è intervenuto a margine della prima edizione dello Juventus Business Forum, ospitato dall’Allianz Stadium. L'occasione per fare il punto ...corrieredellosport

Scanavino: «Grande fiducia in squadra e allenatore, non abbiamo ottenuto quanto meritavamo» - Maurizio Scanavino, ad della Juve, ha così parlato ai canali ufficiali del club bianconero. LE PAROLE – «Oggi siamo in un Allianz Stadium che ha visto tornare in massa i nostri tifosi: abbiamo avuto ...juventusnews24