Juve Inchiesta Prisma | c’è un legame con il caso dossieraggio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lae la sua dirigenza spiate per farle cadere? Ecco cosa traspare dalle recenti inchieste sulCome scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe untra l’ormai nota, quella che portò al -10 in classifica ai danni dellantus nella passata stagione, e il materiale sulabusivo al vaglio degli inquirenti di Perugia. Dubbi alimentati dalla Cassazione, che aveva deciso per l’incompetenza del tribunale e della procura di Torino in merito all’stessa, ordinando poi la trasmissione degli atti ai colleghi di Roma. Ma se chi aveva indagato non era competente, come è possibile si sia arrivati a quelle accuse nei confronti del club e dell’ex Cda? Qualcuno, ...