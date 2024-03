Justin Timberlake | quante copie venderà il suo nuovo album

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo il tiepidissimo successo di Selfish (che ha raggiunto la 19esima posizione nella Billboard Hot100),e il flop di No Angels (su Youtube ha appena un milione dopo cinque giorni),venerdì scorso ha rilasciato il suoEverything I Thought It Was. Dopo la fredda accoglienza del pubblico per i primi due singoli, nessuno si immagina vendite mostruose per ildisco del cantante statunitense, ma è anche vero che l’attesa per il comeback c’era, visto che l’ultimo suorisale al 2018 (ed ha venduto ben 293.000).: il debutto americano di Everything I Thought It Was. Non solo Everything I Thought It Was quasi certamente non debutterà alla uno nella Billboard Hot200, ma sembra che ...

