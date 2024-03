Justice League | una nuova foto di Joker della Snyder Cut che non vedremo mai

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A seguito delle numerose richieste impellenti da parte di fan accaniti, nel movimento ReleaseTheCut, lo studio Warner ha acconsentito anni fa il permesso di rilasciare la versione di Zack, dando così al regista la possibilità di condividere con il mondo la sua versione. Il film venne distribuito su Max il 18 marzo 2021.aveva persino girato alcune scene extra per un epilogo che avrebbe gettato le basi per dei sequel mai annunciati. A distanza di tre anni da quel periodo, possiamo affermare con certezza che la versione del regista è stata di gran lunga meglio accolta rispetto a quella rilasciata nel 2017 dal regista Joss Whedon. Tuttavia, l’accordoWarner Bros. per il ripristino delVerse è sempre ...