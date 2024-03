Juniores elite Zenith | un altro passo verso la vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Basta un gol di Dessi allaPrato per continuare la marcia d’avvicinamento al vertice nel campionato. La rete serve per centrare i tre punti al Chiavacci nel match casalingo contro il Fornacette Casarosa. Una partita che andava vinta a tutti i costi per alimentare il sogno primato e che alla fine ha visto i bluamaranto centrare l’obiettivo. Ora in classifica laPrato è terza a due punti dalla Lastrigiana e a cinque lunghezze dalla capolista Fratres Perignano. I bluamaranto sono infatti riusciti a superare in un solo colpo il Pontassieve, sconfitto 2-1 dalla prima della classe, e Affrico ko al Comunale di Maliseti. I gialloblù-amaranto battendo 2-0 l’Affrico hanno fatto un piacere ai cugini di via del Purgatorio e hanno blindato la settima posizione dall’attacco della Sestese. Decisiva per ...