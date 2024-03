Judo | i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi | 9 azzurri in gara | torna Martina Esposito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Saranno nove gli atleti italiani impegnati nel weekend in occasione deldi2024, previsto da venerdì 22 a domenica 24 marzo e valevole come sesto evento stagionale del World Tour di. Per alcuni dei nostri portacolori si tratta di un appuntamento fondamentale in ottica ranking di qualificazione olimpica, con all’orizzonte il fine settimana successivo un altroda disputare in Turchia. Al maschile andranno a caccia di punti preziosi verso Parigi 2024 Andrea Carlino nei -60 kg e Matteo Piras nei -66 kg, mentre in campo femminile combatteranno nella capitale georgiana Francesca Milani (eccezionalmente nei -52 kg), Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, la rientrantee Irene Pedrotti nei 70 kg, Asya ...