Juan Jesus | «Razzismo? Le persone con certi atteggiamenti possono ferire»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024)prima della partita tra Inter e Napoli aveva parlato del tema delcon un ragazzo delle giovanili azzurre. Il suo messaggio. CONTRO ILinsieme ad un ragazzo del settore giovanile del Napoli: «Chi faha un cervello piccolo, bisogna essere forti, le leggi non vengono rispettate. Purtroppo è una situazione che viviamo da tanto tempo. Le leggi non vengono rispettate. Noi siamo tutti uguali, bianchi, neri, gialli. Siamo fatti da Dio. Dobbiamo crescere come esseri umani, visto che ci sonoche non hanno ancora consapevolezza quanto questipossano. Abbiamo cuore, anima e cervello. Spero vengano fatte a breve leggi più forti per fermare tutto questo. ...