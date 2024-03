Juan Jesus | pronta un’iniziativa da brividi | può succedere in Napoli-Atalanta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mancano ancora 9 giorni al calcio d’inizio di, sebbene le prime news sul match abbiano cominciato a circolare sul web circaper. La sosta per le Nazionali è cominciata in seguito a un Inter-terminato 1-1 che non ha di certo lasciato un bel ricordo di se alle spalle della Serie A. Questo, chiaramente a causa dell’episodio Acerbi-scatenatosi nella seconda frazione del match, e che avrebbe visto il difensore dei nerazzurri appellare con frasi razziste il collega brasiliano. Un evento sulla quale aleggiano ancora molti dubbi e sulla quale sono ancora in corso le analisi della Procura Federale, con ciò che non ha però frenato i tifosi azzurri dal mettere su una possibile iniziativa in ...