Juan Jesus | «Le leggi sul razzismo non vengono rispettate | chi insulta ha un cervello piccolo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 15 marzo il difensore del Napoliha registrato un video-messaggio per sensibilizzare sul tema del; insieme a lui c’era anche Mane, calciatore delle giovanili. Il video è stato caricato oggi sul canale YouTube azzurro. Le dichiarazioni di«Ilè una situazione che viviamo da tanto tempo. Purtroppo ci sonoche non. A noi dispiace, perché siamo tutti uguali: bianchi, neri, gialli… Negli stadi ci sono ancora episodi di, tanti esseri umani devono ancora crescere e non hanno la consapevolezza che può ferire tanto persone». Un messaggio a un giovane calciatore che soffre di episodi razzisti: «Essere forte. Sappiamo comunque che chi ti accusa ha un ...