Juan Jesus | “Il razzismo esiste | le leggi non vengono rispettate”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilpurtroppo è una situazione che viviamo da tanto tempo. C’è gente che dice che stiamo migliorando, ma lenon. Noi siamo tutti uguali, bianchi, neri, gialli. Siamo fatti da Dio, per come credo io, abbiamo lo stesso compito, vivere su questa terra, non abbiamo differenze. Negli stadi ancora c’èpurtroppo”. Lo afferma, difensore del Napoli, in un video pubblicato dal club azzurro sui social. Nelle immagini c’è una conversazione dicon un giocatore delle giovanili del Napoli, Mohamed Seick Mane, che avviene il 15 marzo, prima del match contro l’Inter in cui il giocatore del Napoli ha denunciato insulti razzisti dal nerazzurro Acerbi. ...