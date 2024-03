Juan Jesus a un giovane del Napoli prima del caso Acerbi | “Il razzista ha cervello

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le parole del difensore azzurro in un contenuto registratoche accadesse l'episodio nel corso di Inter-

Bisogna ancora aspettare prima di mettere la parola fine sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus . Ma la Procura Federale ora, segnala Sky Sport, ha un’immagine che può valutare. CHI HA RAGIONE? – Come ormai ... (inter-news)

Manfredi: "Acerbi Non credo Juan Jesus abbia detto una falsità. Bravo Spalletti..." - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha affrontato vari temi nel suo intervento a Kiss Kiss Napoli: "Il razzismo e il caso Juan Jesus-Acerbi Debbo credere alle parole di Juan Jesus, non credo abbia ...tuttonapoli

Caso Acerbi-Juan Jesus, le immagini al vaglio della Procura Figc - Oltre ad ascoltare Acerbi e Juan Jesus, la Procura federale analizzerà anche le immagini di Inter-Napoli che potrebbero aiutare a ricostruire l’accaduto ...sport.sky

Serie A: l’ex arbitro Abbattista denuncia - Visualizzazioni: 6 Parliamo di Eugenio Abbattista, ormai ex arbitro di Serie A, che nelle scorse settimane aveva rilasciato dichiarazioni che avevano fatto discutere non poco. Serie A, l’ex arbitro co ...calciostyle