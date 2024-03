Johnny Thompson | che fine ha fatto l' ex scudiero di re Carlo amato sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) All’incoronazione di ree della regina Camilla, in Inghilterra, lo scorso maggio, tra i personaggi di spicco della corte britannica che hanno attirato attenzione c’è stato, lodel sovrano. O meglio, ex. Sì, perché l’assistente del monarca – si dice anche a fronte delle distrazioni che suscitava nelle sue apparizioni pubbliche – è stato destinato ad altro incarico. È probabile che tutto il polverone che si era alzato attorno a lui – ribattezzato ‘Eye Candy’, ‘Delizia per gli occhi’ – non abbianotroppo piacere al diretto interessato in primis, un militare desideroso di privacy. Biografia L'ufficiale dell'esercito Jonathan ‘è nato a Morpeth, nel Northumberland. È entrato a far parte delle ...