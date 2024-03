Joe Barone | oggi la camera ardente al Viola Park C’è anche il presidente Rocco Commisso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 – È il giorno dell’ultimo saluto a Joe, il direttore generale della Fiorentina morto alla vigilia dei 58 anni all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito all’infarto che lo ha colpito domenica pomeriggio.laaldi Bagno a Ripoli, c’èildella Fiorentinaarrivato dagli Stati Uniti.

Aprirà questa mattina al Viola Park la camera ardente per l’ Ultimo saluto al direttore generale Viola Joe Barone . Dalle 9 alle 21 fiorentini e sportivi potranno porgere l’ Ultimo saluto al manager ... (sport.quotidiano)

Ieri la ripresa degli allenamenti senza i nazionali, è arrivata puntuale la squalifica di Cassata e lo Spezia per la partita di Reggio Emilia è anche stato multa to di duemila euro perché i suoi ... (sport.quotidiano)

RFV, La programmazione odierna: in diretta dalle 07:00 - Anche oggi, mercoledì 20 marzo, saremo tutto il giorno in onda per raccontare la camera ardente del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, deceduto nel pomeriggio di ieri ...firenzeviola

FOTO E VIDEO FV, ROCCO COMMISSO È ARRIVATO A FIRENZE - Stephan e alcuni parenti della Famiglia Commisso e della Famiglia Barone, tra cui il fratello di Joe (nella foto dell'articolo). Il Patron viola è apparso visibilmente scosso e provato dalla ...firenzeviola

PRIMA PAGINA - CdS: "Juve, ti soffio Sudakov. ADL prova a beffare Giuntoli" - Di spalla il lutto che ha colpito la Fiorentina con la morte di Joe Barone: "Ciao, Giuseppe". In taglio basso spazio alla replica di Dybala alle parole di Totti: "Dybala, c'è la risposta".tuttonapoli