Joe Barone | oggi la camera ardente a Viola Park

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Allestita alladi Joel’ultimo saluto dei tifosi della Fiorentina, poi a Pozzallo e infine New York Sarà apertaladi Joel’ultimo saluto della città di Firenze e dei suoi tifosi al direttore generale della Fiorentina. Dalle 9 di questa mattina, fino alle 21 i tifosi dellapotranno dire addio al dirigente italo-americano nel piazzale tra la cappella di Santa Caterina e il padiglione eventi. Il feretro poi si sposterà venerdì a Pozzallo, suo paese d’origine per una seconda, poi una funzione religiosa nel ...

PRANDELLI, Joe era "carico". Venerava Rocco - Intervistato dal Corriere Fiorentino, l'ex allenatore viola Cesare Prandelli ha ricordato il compianto Joe Barone: "Joe a volte era fin troppo carico, a volte gli dicevo che il cuore italiano conta di ...firenzeviola

QS - Squalifica per Cassata, multa per lo Spezia e cordoglio per la scomparsa di Joe Barone - "Squalifica per Cassata, multa per lo Spezia e cordoglio per la scomparsa di Joe Barone", scrive il Quotidiano Sportivo. Ieri la ripresa degli allenamenti senza i nazionali, è arrivata puntuale la ...tuttob

Camera ardente Joe Barone diretta: aggiornamenti e ultime news da Firenze LIVE - Il feretro del dirigente si trova al Viola Park: sarà una giornata emozionante nel quartier generale della Fiorentina ...corrieredellosport