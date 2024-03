Joe Barone | l’abbraccio della gente Duemila persone in mattinata alla camera ardente

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 – Sono già oltre 2mila leche si sono recate da questa mattina al Viola Park per rendere l'ultimo saluto al direttore generaleFiorentina Joescomparso ieri a 57 anni dopo un attacco cardiaco che lo aveva compito domenica. La famiglia: tutti uniti finofine In tanti hanno sfilato davanti al feretro ricoperto di rose rosse nellaallestita all'interno del centro sportivo, fra questi anche il tecnicoRoma Daniele De Rossi e il dirigiallorosso Maurizio Lombardo, il conduttore Carlo Conti e il cantante Marco Masini (entrambi grandi tifosi viola), che si sono soffermati a salutare la famiglia del dg e il presidenteFiorentina Rocco ...

