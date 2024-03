Joe Barone | aperta la camera ardente al Viola Park Striscioni e fiori allo stadio

Allestita al Viola Park la camera ardente di Joe Barone : oggi l’ultimo saluto dei tifosi della Fiorentina, poi a Pozzallo e infine New York Sarà aperta oggi la camera ardente di Joe Barone a ... (calcionews24)

Oggi al Viola Park di Firenze la camera ardente di Joe Barone , il dg della Fiorentina morto ieri a 58 anni. Era ricoverato in gravissime condizioni dopo un malore accusato a Bergamo nell'albergo... (ilmessaggero)

Morte Barone: il cordoglio della Lega Serie B per la scomparsa del Dg della Fiorentina - La Lega Serie B si è unita al cordoglio per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: il comunicato La Lega Serie B si è unita al cordoglio per la scomparsa di Joe Barone, ...sampnews24

Fiorentina, Viola Park: bandiere a mezz'asta per Joe Barone - Apre oggi la camera ardente del dirigente viola, scomparso nella giornata di ieri dopo il malore che lo ha colpito domenica scorsa prima della gara contro l'Atalanta.tuttosport

Funerale di Joe Barone, negli Usa l’ultimo saluto e a Pozzallo una messa - Non si terranno a Pozzallo, in Sicilia, i funerali dell’ex direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Le esequie si svolgeranno negli Stati Uniti, il feretro sarà oggi al Viola Park – il centro ...tag24