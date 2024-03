Joe Barone | aperta la camera ardente al Viola Park Striscioni e fiori alla stadio

TUTTOSPORT, Firenze piange la scomparsa di Joe Barone - Joe Barone non è riuscito a vincere la sua battaglia più importante e se n’è andato ieri dopo l'attacco cardiaco che lo aveva colpito domenica poche ore prima della partita di campionato ...firenzeviola

Fiorentina, bandiere a mezz'asta al Viola Park per Joe Barone - Apre oggi la camera ardente del dirigente viola, scomparso nella giornata di ieri dopo il malore che lo ha colpito domenica scorsa prima della gara contro l'Atalanta.corrieredellosport

QS - Squalifica per Cassata, multa per lo Spezia e cordoglio per la scomparsa di Joe Barone - "Squalifica per Cassata, multa per lo Spezia e cordoglio per la scomparsa di Joe Barone", scrive il Quotidiano Sportivo. Ieri la ripresa degli allenamenti senza i nazionali, è arrivata puntuale la ...tuttob