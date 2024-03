Joe Barone | aperta la camera ardente al Viola Park | Commisso in lacrime | VIDEO

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il mondo del calcio si prepara all’ultimo saluto a Joe, direttore generale della Fiorentina morto dopo un malore. Il dirigente del clubha accusato un infarto prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Aveva 57 anni. Presente anche tutta la famiglia, la moglie Camilla, i quattro figli e il presidenteRocco, visibilmente addolorato per la morte dell’amico. Fiorentina Fiorentina, il figlio di: "Joeera un padre di famiglia" Bandiere a mezz’asta nel centro sportivo, e i tifosi della Curva Fiesole, attraverso un comunicato, si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio. Il presidente della #Fiorentina, Rocco ...

