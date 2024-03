Jesina Trudo | confermata la scialtagia a rischio il finale di stagione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gli esami strumentali hanno escluso ogni altra problematica. Il giocatore leoncello è in Ospedale sotto osservazione a causa del persistente forte dolore JESI, 20 marzo 2024 – Kevin, che da ieri è in osservazione al carlo Urbanbi di Jesi, questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso ogni problematica e confermato quella che era stata la prima diagnosi: sciatalgia. Il giocatore leoncello è sottoposto a farmacologia ed alle cure del caso per alleviare il dolore ed a breve potrebbe essere mandato a casa. Adesso per lui, la cura principale, sarà quella del riposo e della fisioterapia per far regredire l'infiammazione. I tempi di recupero, per un eventuale suo ritorno in maglia leoncella per contribuire a conquistare la salvezza, non sono al momento quantificabili. Pronta guarione Kevin!