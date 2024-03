Jesi Nuoto | Francesca Kosinska vince ancora | tre argenti a Lignano Sabbiadoro

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ai campionati italiani assoluti. Secondi posti in tre diverse specialità:150 metri misti, 50 metri rana e 200 metri stile libero, 20 marzo 2024 – Ritorna in piscina, ritorna a conquistare medaglie. La nuotatricenasi conferma campionessa indiscussa e nello scorso fine settimana, a, dove si sono tenuti Campionati Italiani Assoluti in vasca lunga e la world series per atleti internazionali, ha ottenuto ben tre medaglie d’argento. Un appuntamento nato su iniziativa della FINP – Federazione ItalianaParalimpico. L’ atleta si conferma così fra le top player della sua categoria. Laha conquistato la medaglia d’argento in tre diverse specialità: si è classificata, infatti, seconda nei 150 metri ...