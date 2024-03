Jeffrey Wright insieme a Denzel Washington nel cast del nuovo film di Spike Lee | High and Low

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo il suo acclamato ruolo in American Fiction, per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior attore,si è unito aldeland Low diLee, remake del classico thriller del 1963 diretto da Akira Kurosawa. Nelanchenei panni del protagonista e Ilfenesh Hadera, nota soprattutto per la sua interpretazione nella serie di Showtime Billions e già apparsa nel remake di Lee Oldboy (2013).nelAmerican Fiction. Fonte: Prime Video.Non è la prima volta chelavorano: i due avevano infatti già recitato fiano a fianco nel 2004 ...