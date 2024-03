Jeff Jarrett | “Ritiro? Ecco cosa ne penso in merito”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024), una delle leggende viventi del westling, è attivo nel business fin dagli anni 80 e nella sua lunga carriera ha militato nelle migliori compagini al mondo, partendo dalla WCW, fino ad arrivare alla WWE, TNA ed ora in AEW. La carta d’identità non è piu’ bella intatta come una volta, ma per ilc’è tempo stando alle sue parole. Seconda giovinezza “Non ho un piano ben preciso onestamente. Ricordate la mia partecipazione alla Rumble 2018? Io pensavo che quella fosse la chiusura del cerchio ed invece… dopo 6 anni sto ancora lavorando full-time con questi fantastici ragazzi in AEW. Prima pensavo anno per anno, adesso giorno per giorno. MI sto divertendo tantissimo, questo è l’importante.”