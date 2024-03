Jannik Sinner visita la Nazionale a Miami Spalletti | “Rubate da lui!”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il campione italiano di tennis,, inal ritiro della, dove la squadra digiocherà due amichevoli. L’allenatore di fronte ai calciatori: “Dovete pigliare un pezzo di lui!”. Leggi anche: Acerbi fuori dallaper razzismo, botta e risposta con Juan Jesus Il discorso diconagli Azzurrial ritiro dell’Italia alo porta davanti alla squadra. Il tennista è impegnato in questi giorni proprio a, per il secondo Masters 1000 americano dopo Indian Wells. La squadra si prepara per l’amichevole contro il Venezuela in programma giovedì. Dopo aver ...