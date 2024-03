Jannik Sinner fa visita alla Nazionale italiana di calcio a Miami Parole al miele da Spalletti e Buffon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un tifoso d’eccezione. Nel pomeriggio di ieri a, la seconda serata in Italia, ladiallenata da Lucianoè giunta negli Stati Uniti per preparare le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, in programma rispettivamente giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali – diretta su Rai 1) al Chase Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Interdove gioca Leo Messi, e domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali – diretta su Rai 1)Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey. Ebbene, nel primo allenamento presso il Chase Stadium,e grande appassionato die tifoso del Milan è stato invitato dallo staff tricolore per salutare il gruppo azzurro, considerando che ...