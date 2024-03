James Bond cambia volto | Kraven pronto a diventare 007

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Da Kick-Ass a. Dopo l’addio di Daniel Craig, sarà Aaron Taylor-Johnson il nuovodel celeberrimo 007. Manca soltanto la firma sul contratto, ma i media più informati danno per certa la scelta dell’attore che dovrà interpretare il prestigioso ruolo nei prossimi capitoli della saga nata dai libri dello scrittore britannico Ian Fleming. Una fonte vicina all’attore nato il 13 giugno di 33 anni fa a High Wycombe, in Inghilterra, ha dichiarato che interpretareè nelle corde di Aaron. Anche il Daily Mail lo dà per favorito e lo indica come la prima scelta della produttrice Barbara Broccoli. Lo stesso Taylor-Johnson commentando le indiscrezioni che lo volevano nei panni dell’agente segreto al Servizio di Sua Maestà ha recentemente ...