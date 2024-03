(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo le speculazioni secondo cuiavrebbe ottenuto il ruolo di, una nuova fonte ha fornito chiarimenti a E! News. Chi assumerà il ruolo di 007? La risposta è ancora top secret. Dopo la diffusione della recente voce secondo la qualesarebbe ufficialmente destinato ad assumere il ruolo dell'agente 007, una fonte informata ha dichiarato a E! News che non gli è stato ancora offerto il ruolo di. Tuttavia, questo non significa che rifiuterebbe l'opportunità diil famoso personaggio, qualora se ne presentasse l'occasione, in futuro. Dopo l'uscita di Daniel Craig dal franchise diin seguito a ...

Il mondo del cinema si prepara per il ritorno dell’iconico agente segreto 007 sul grande schermo e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere Aaron Taylor-Johnson a vestire i panni di James ... (ildifforme)

James Bond: Aaron Taylor-Johnson non ha ricevuto l'offerta per interpretare 007... per adesso - Dopo le speculazioni secondo cui Aaron Taylor-Johnson avrebbe ottenuto il ruolo di James Bond, una nuova fonte ha fornito chiarimenti a E! News.movieplayer

Aaron Taylor-Johnson potrebbe non interpretare James Bond, dopo tutto - Ieri vi abbiamo riportato che Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass ) ha avuto l'onore di diventare il prossimo James Bond. Secondo The Sun, c'erano per lo più solo formalità rimaste e tutto sarebbe stato ...gamereactor

Aaron Taylor-Johnson: chi è l’attore favorito per il ruolo di 007 James Bond, le smentite e il gossip sulla saga - Le voci sul prossimo interprete di James Bond 007: le indiscrezioni su Aaron Taylor-Johnson, verso il nuovo capitolo della saga ...unita