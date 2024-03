(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) –Got, è il giorno della. Stasera infatti la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia arriva all?atto conclusivo. E l’ultima puntata va in onda per lain: l’appuntamento è fissato su TV8 alle ore 21.30. Al tavolo dei giurati, Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione, invece, ritroviamo la coppia composta da Aurora e Fru dei The Jackal.A contendersi la vittoria e il premio di 100 mila euro ci sono in lizza 10 concorrenti, gli unici rimasti su un totale di 3.355 iscritti. Dopo le Audition in giro per l?Italia, cui hanno partecipatoi di tutti i generi, in grado di superare le varie fasi di selezione dello show, si è finalmente composta la rosa ...

Le Semifinali di Italia’s Got Talent , la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, definiscono il quadro dei concorrenti in gara per la vittoria finale . Il penultimo appuntamento ... (digital-news)

Vanno in onda oggi, giovedì 13 marzo 2024, dalle 21.30 su Tv8 le semifinali della tredicesima edizione di "Italia's Got Talent ". In questo penultimo appuntamento stagionale Mara Maionchi, Frank ... (today)

Italia's Got Talent, oggi la finale in tv: prima volta in chiaro - Italia's Got Talent, è il giorno della finale. Stasera infatti la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia arriva all’atto conclusivo. E l'ultima puntata va in onda per la prima volta ...adnkronos

Tornano “Chi Vuole Essere Milionario” e “La Talpa”: Mediaset scommette sulle vecchie glorie - Chi vuole essere milionario 2024 e La Talpa: due show che hanno fatto la storia di Mediaset e che diventano la scommessa anche del presente ...rumors

Su TV8 in chiaro la finale di Italia’s Got Talent - Italia’s Got Talent, la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, arriva all’atto conclusivo. La finale va in onda per la prima volta in chiaro, su TV8, domani, alle ore 21.30. Al ...metronews