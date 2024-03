Italia' s Got Talent by Disney+ | stasera la finale su TV8 con grandi sorprese e emozioni

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024)’s Got, la produzione originaleprodotta da Fremantle, arriva all’atto conclusivo. Lava in onda per la prima volta in chiaro, su TV8, mercoledì 20 marzo, alle ore 21.30. Al tavolo dei giurati, Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano.Alla conduzione, invece, ritroviamo la coppia composta da Aurora e Fru dei The Jackal.A contendersi la vittoria e il premio di 100 mila euro ci sono in lizza 10 concorrenti, gli unici rimasti su un totale di 3355 iscritti. Dopo le Audition in giro per l’, cui hanno partecipatoi di tutti i generi, in grado di superare le varie fasi di selezione dello show, si è finalmente composta la rosa dei finalisti. Coni appartenenti a diverse categorie, dal ...